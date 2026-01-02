Скидки
Кросби прокомментировал включение в состав сборной Канады на ОИ-2026

Кросби прокомментировал включение в состав сборной Канады на ОИ-2026
Нападающий Сидни Кросби высказался о включении в состав национальной команды Канады на ОИ-2026.

«Это произошло довольно быстро. Понимаете, вокруг этого было много разговоров, так что приятно, что состав уже сформирован и можно сосредоточиться на всех вещах, которые нам предстоят до этого момента. Но да, очень волнительно видеть эти имена в списке и понимать, что событие уже приближается.

Это отличная возможность каждый раз, когда ты получаешь шанс быть частью Олимпиады. Учитывая, что прошло немало времени, я знаю, что многие игроки из разных стран рады тому, что наконец смогут в ней поучаствовать. Это уникальный опыт и то, чего все с нетерпением ждут», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.

