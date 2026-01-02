Маккиннон первым после Гретцки стал лучшим бомбардиром НХЛ за год в третий раз подряд

30-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал больше всех очков (121) в регулярных чемпионатах НХЛ в 2025 году, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X. Канадский форвард стал лучшим бомбардиром календарного года в третий раз подряд.

Это первый случай после периода доминирования Уэйна Гретцки с 1980 по 1987 год, когда один и тот же хоккеист набирает больше всех очков в регулярке НХЛ по итогам календарного года трижды кряду.

При этом Маккиннон ни разу не становился обладателем Арт Росс Трофи — награды, вручаемой лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ по итогам одного сезона.

