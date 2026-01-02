Овечкин принял участие в потасовке после грубого фола Зуба на Протасе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

В одном из эпизодов российский защитник Артём Зуб совершил грубый фол на белорусском нападающем Алексее Протасе. После этого форвард столичного клуба Дилан Строум заступился за партнёра по команде, в результате чего началась потасовка, в которой принял участие и Овечкин.

В этом матче Овечкин не отметился результативными действиями. За последние семь матчей в НХЛ «Вашингтон» потерпел пять поражений и одержал две победы.