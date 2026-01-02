Скидки
Овечкин принял участие в потасовке после грубого фола Зуба на Протасе

Овечкин принял участие в потасовке после грубого фола Зуба на Протасе
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

В одном из эпизодов российский защитник Артём Зуб совершил грубый фол на белорусском нападающем Алексее Протасе. После этого форвард столичного клуба Дилан Строум заступился за партнёра по команде, в результате чего началась потасовка, в которой принял участие и Овечкин.

В этом матче Овечкин не отметился результативными действиями. За последние семь матчей в НХЛ «Вашингтон» потерпел пять поражений и одержал две победы.

