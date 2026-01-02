Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби высказался о включении Селебрини в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026

Кросби высказался о включении Селебрини в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Комментарии

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби высказался о включении форварда Маклина Селебрини в состав национальной команды на ОИ-2026.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

«Он провёл невероятный год. Думаю, для многих ребят осознание того, что это олимпийский сезон и что есть шанс туда попасть, становится мощной мотивацией. Было видно, что в первой половине сезона игроки по-настоящему стремились доказать себя, ведь претендентов на место в этих командах очень много. Можно выбрать из большого количества хоккеистов. Поэтому он выдал потрясающий старт и заслужил место в сборной», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android