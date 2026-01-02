Кросби высказался о включении Селебрини в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби высказался о включении форварда Маклина Селебрини в состав национальной команды на ОИ-2026.
«Он провёл невероятный год. Думаю, для многих ребят осознание того, что это олимпийский сезон и что есть шанс туда попасть, становится мощной мотивацией. Было видно, что в первой половине сезона игроки по-настоящему стремились доказать себя, ведь претендентов на место в этих командах очень много. Можно выбрать из большого количества хоккеистов. Поэтому он выдал потрясающий старт и заслужил место в сборной», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.
