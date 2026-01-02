Крис Летанг достиг отметки 1200 матчей за «Питтсбург». Больше только у Кросби и Малкина

38-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг оформил свой 1200-й матч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала домашняя встреча с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).
Больше Летанга в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю за «Питтсбург» сыграли только два хоккеиста, которые также продолжают выступления в составе «Пингвинов». Лидером этого рейтинга является 38-летний канадский форвард Сидни Кросби, который в эти минуты проводит свой 1391-й матч в регулярных сезонах. Второе место с 1239 матчами занимает 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, пропускающий встречу с «Детройтом» из-за травмы.
В топ-5 по этому показателю входят также Марио Лемье (915 матчей) и Яромир Ягр (806 матчей).
Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
