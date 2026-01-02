Форвард «Вашингтона»: складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4). По ходу матча столичный клуб вёл со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13 0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp) 1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42 2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31 3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47 3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53 4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38
«Очевидно, мы хорошо начали матч. Но сейчас складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать встречи, и это то, что нам нужно исправить и наладить», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.
За последние семь матчей в НХЛ «Вашингтон» потерпел пять поражений и одержал две победы.
«Оттава Сенаторз» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 43 очка за 39 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на седьмой строчке, заработав 47 очков за 41 игру.
