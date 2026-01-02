Форвард «Вашингтона»: складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4). По ходу матча столичный клуб вёл со счётом 2:0.

«Очевидно, мы хорошо начали матч. Но сейчас складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать встречи, и это то, что нам нужно исправить и наладить», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

За последние семь матчей в НХЛ «Вашингтон» потерпел пять поражений и одержал две победы.

«Оттава Сенаторз» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 43 очка за 39 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на седьмой строчке, заработав 47 очков за 41 игру.