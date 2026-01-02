Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона»: складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать

Форвард «Вашингтона»: складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:4). По ходу матча столичный клуб вёл со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

«Очевидно, мы хорошо начали матч. Но сейчас складывается ощущение, что мы находим способы проигрывать встречи, и это то, что нам нужно исправить и наладить», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

За последние семь матчей в НХЛ «Вашингтон» потерпел пять поражений и одержал две победы.
«Оттава Сенаторз» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 43 очка за 39 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» располагается на седьмой строчке, заработав 47 очков за 41 игру.

Материалы по теме
Катастрофа для Овечкина! «Вашингтон» упустил преимущество в два гола и проиграл аутсайдеру
Видео
Катастрофа для Овечкина! «Вашингтон» упустил преимущество в два гола и проиграл аутсайдеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android