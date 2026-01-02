Скидки
Главная Хоккей Новости

19-летний Иван Демидов отдал тонкий пас на пустые ворота в матче с «Каролиной»

Комментарии

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Ассист Демидова помог «Канадиенс» установить текущий счёт 2:0 в свою пользу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10     0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06     1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp)     2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19     3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51     4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp)     4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Монреаля» Демидов получил в чужой зоне шайбу от Юрая Слафковски, объехал игрока соперника и выдал расчётливый пас Оливеру Капанену мимо клюшки лежащего защитника на пустой угол ворот.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
