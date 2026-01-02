19-летний Иван Демидов отдал тонкий пас на пустые ворота в матче с «Каролиной»

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», который проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Ассист Демидова помог «Канадиенс» установить текущий счёт 2:0 в свою пользу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На пятой минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Монреаля» Демидов получил в чужой зоне шайбу от Юрая Слафковски, объехал игрока соперника и выдал расчётливый пас Оливеру Капанену мимо клюшки лежащего защитника на пустой угол ворот.