Кросби сравнялся с Хоу по количеству открывающих голов в НХЛ, рекорд — у Овечкина

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе хозяев дубль оформил Сидни Кросби. Канадец забросил свою 127-ю шайбу, открывшую счёт в матче, и сравнялся с Горди Хоу на четвёртом месте в истории НХЛ по этому показателю. Больше таких голов только у российского нападающего «Вашингтон Кэпиалз» Александра Овечкина (152), Яромира Ягра (135) и Бретта Халла (131).

В нынешнем сезоне НХЛ Кросби принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».