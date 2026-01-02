Скидки
Кросби сравнялся с Хоу по количеству открывающих голов в НХЛ, рекорд — у Овечкина

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
2 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp)     2:0 Кросби – 05:46     2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp)     2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе хозяев дубль оформил Сидни Кросби. Канадец забросил свою 127-ю шайбу, открывшую счёт в матче, и сравнялся с Горди Хоу на четвёртом месте в истории НХЛ по этому показателю. Больше таких голов только у российского нападающего «Вашингтон Кэпиалз» Александра Овечкина (152), Яромира Ягра (135) и Бретта Халла (131).

В нынешнем сезоне НХЛ Кросби принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-5».

