Егор Чинахов дебютировал за «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса»
24-летний российский нападающий Егор Чинахов впервые вышел на лёд в составе «Питтсбург Пингвинз» в домашней встрече с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
2 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp) 2:0 Кросби – 05:46 2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp) 2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01
Чинахов сыграл в третьей тройке нападения «Пингвинов», его партнёрами по звену стали американец Рутгер Макгроарти и канадец Бенжамин Киндел.
Ранее стало известно, что Егор Чинахов был обменян в «Питтсбург» из «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне НХЛ на счету российского форварда шесть очков (три гола и три результативных паса) в 26 матчах за «Коламбус».
