Егор Чинахов дебютировал за «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса»

24-летний российский нападающий Егор Чинахов впервые вышел на лёд в составе «Питтсбург Пингвинз» в домашней встрече с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).

Чинахов сыграл в третьей тройке нападения «Пингвинов», его партнёрами по звену стали американец Рутгер Макгроарти и канадец Бенжамин Киндел.

Ранее стало известно, что Егор Чинахов был обменян в «Питтсбург» из «Коламбус Блю Джекетс». В текущем сезоне НХЛ на счету российского форварда шесть очков (три гола и три результативных паса) в 26 матчах за «Коламбус».

