Шефер покорил достижение Маккиннона 12-летней давности в НХЛ
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (18 лет 118 дней) стал седьмым игроком в истории НХЛ по скорости забивания десяти голов в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 20:36 1:1 Ритчи (Шабанов, Уоррен) – 22:35 1:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 30:20 1:3 Шмальц – 36:19 1:4 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 42:52 (pp) 1:5 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:41 (pp) 2:5 Шефер (Друен, Шабанов) – 51:48 (pp) 2:6 Гюнтер (Круз, Дурзи) – 53:54 2:7 Шмальц (Петерка, Келлер) – 56:55
Он превзошел достижение нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (18 лет 121 день, 31 декабря 2013).
Ранее сообщалось, что Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли (18 лет 320 дней — 23 января 1983 года).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шефер принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 16 результативных передач.
