Шефер покорил достижение Маккиннона 12-летней давности в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (18 лет 118 дней) стал седьмым игроком в истории НХЛ по скорости забивания десяти голов в Национальной хоккейной лиге.

Он превзошел достижение нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (18 лет 121 день, 31 декабря 2013).

Ранее сообщалось, что Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли (18 лет 320 дней — 23 января 1983 года).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шефер принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 10 голов и 16 результативных передач.