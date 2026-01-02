Голкипер «Вашингтона»: «Оттава» забила два странных гола во втором периоде

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:4).
«Первый период был отличным, а потом — без оправданий — во втором и третьем всё развалилось. Так бывает, когда позволяешь хорошим командам оставаться в игре: у них много атакующего потенциала. Думаю, во втором периоде они забили два каких-то странных гола, а затем ещё два — в третьем. Иногда, как вратарю, нужно просто отдать должное сопернику: я считаю, что они заслужили победу, особенно в третьем периоде, когда было ощущение, что лёд наклонился в их сторону. К сожалению, сегодня нам не удалось взять даже одно очко», — приводит слова Томпсона официальный сайт столичного клуба.
После первого периода «Вашингтон вёл со счётом 2:0.
