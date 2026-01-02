Скидки
Голкипер «Вашингтона»: «Оттава» забила два странных гола во втором периоде

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сурдиф) – 08:13     0:2 Строум (Леонард, Чикран) – 18:59 (pp)     1:2 Дженсен (Сандерсон, Пинто) – 27:42     2:2 Грейг (Пинто, Амадио) – 39:31     3:2 Перрон (Халлидей, Казинс) – 42:47     3:3 Протас (Сурдиф, Уилсон) – 55:53     4:3 Зеттерлунд (Шабо, Штюцле) – 57:38    

«Первый период был отличным, а потом — без оправданий — во втором и третьем всё развалилось. Так бывает, когда позволяешь хорошим командам оставаться в игре: у них много атакующего потенциала. Думаю, во втором периоде они забили два каких-то странных гола, а затем ещё два — в третьем. Иногда, как вратарю, нужно просто отдать должное сопернику: я считаю, что они заслужили победу, особенно в третьем периоде, когда было ощущение, что лёд наклонился в их сторону. К сожалению, сегодня нам не удалось взять даже одно очко», — приводит слова Томпсона официальный сайт столичного клуба.

После первого периода «Вашингтон вёл со счётом 2:0.

