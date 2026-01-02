2 очка Демидова помогли «Монреалю» одолеть «Каролину», у Свечникова и Никишина по гол+пас
В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10 0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06 1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp) 2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19 3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51 4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp) 4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01 4:4 Кофилд (Тексье) – 36:23 4:5 Андерсон – 36:46 4:6 Слафковски (Страбл, Демидов) – 51:20 5:6 Ахо (Элерс, Миллер) – 56:58 (pp) 5:7 Хатсон – 58:00
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин и е партнёр по команде форвард Андрей Свечников оформили по заброшенной шайбе и результативной передаче.
Также за «Каролину» забивали Николай Элерс (дубль) и Себастьян Ахо, в составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Оливер Капанен, Сэмми Бле, Коул Кофилд, Джош Андерсон, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон в пустые ворота.
