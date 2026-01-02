Скидки
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Монреаль Канадиенс, результат матча 2 января 2026, счет 5:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

2 очка Демидова помогли «Монреалю» одолеть «Каролину», у Свечникова и Никишина по гол+пас
В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10     0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06     1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp)     2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19     3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51     4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp)     4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01     4:4 Кофилд (Тексье) – 36:23     4:5 Андерсон – 36:46     4:6 Слафковски (Страбл, Демидов) – 51:20     5:6 Ахо (Элерс, Миллер) – 56:58 (pp)     5:7 Хатсон – 58:00    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин и е партнёр по команде форвард Андрей Свечников оформили по заброшенной шайбе и результативной передаче.

Также за «Каролину» забивали Николай Элерс (дубль) и Себастьян Ахо, в составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Оливер Капанен, Сэмми Бле, Коул Кофилд, Джош Андерсон, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон в пустые ворота.

