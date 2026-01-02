2 очка Демидова помогли «Монреалю» одолеть «Каролину», у Свечникова и Никишина по гол+пас

В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин и е партнёр по команде форвард Андрей Свечников оформили по заброшенной шайбе и результативной передаче.

Также за «Каролину» забивали Николай Элерс (дубль) и Себастьян Ахо, в составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Оливер Капанен, Сэмми Бле, Коул Кофилд, Джош Андерсон, Юрай Слафковски и Лэйн Хатсон в пустые ворота.