Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 2 января 2026, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Лос-Анджелес», у Кузьменко гол+пас
Комментарии

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp)     1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43     2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp)     2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07     3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:38 (pp)     3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41     3:4 Гонсалвес (Чирелли) – 58:19     3:5 Кучеров (Рэддиш, Хагель) – 59:15    

В составе «Кингз» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол в пустые ворота и ассистентский дубль.

Также за «Лайтнинг» забивали Брейден Пойнт (дубль), Энтони Чирелли и Гейдж Гонсалвес, у «Лос-Анджелеса» помимо Кузьменко отличились Джефф Мэлотт и Кевин Фиала.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android