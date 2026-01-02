Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Лос-Анджелес», у Кузьменко гол+пас
Поделиться
В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp) 1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43 2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp) 2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07 3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:38 (pp) 3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41 3:4 Гонсалвес (Чирелли) – 58:19 3:5 Кучеров (Рэддиш, Хагель) – 59:15
В составе «Кингз» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол в пустые ворота и ассистентский дубль.
Также за «Лайтнинг» забивали Брейден Пойнт (дубль), Энтони Чирелли и Гейдж Гонсалвес, у «Лос-Анджелеса» помимо Кузьменко отличились Джефф Мэлотт и Кевин Фиала.
Комментарии
- 2 января 2026
-
05:43
-
05:42
-
04:54
-
04:40
-
04:37
-
04:20
-
04:15
-
03:48
-
03:37
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:46
-
02:39
-
02:11
-
01:57
-
01:54
-
01:40
-
01:18
-
00:13
- 1 января 2026
-
23:42
-
22:44
-
22:16
-
21:57
-
21:19
-
20:51
-
20:51
-
20:24
-
18:54
-
18:49
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
18:00
-
17:53