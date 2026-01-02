Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Лос-Анджелес», у Кузьменко гол+пас

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

В составе «Кингз» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт гол в пустые ворота и ассистентский дубль.

Также за «Лайтнинг» забивали Брейден Пойнт (дубль), Энтони Чирелли и Гейдж Гонсалвес, у «Лос-Анджелеса» помимо Кузьменко отличились Джефф Мэлотт и Кевин Фиала.