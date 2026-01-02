Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Виннипег Джетс, результат матча 2 января 2026, счет 6:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик Мэттьюса принёс «Торонто» волевую победу над «Виннипегом» в матче с 11 голами
В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 14:09     0:2 Демело (Лаури, Бэррон) – 17:38     1:2 Мэттьюс (Доми, Экман-Ларссон) – 21:34     1:3 Иафалло (Тэйвз, Перфетти) – 22:11     1:4 Шайфли (Виларди, Пионк) – 25:24     2:4 Экман-Ларссон (Лотон) – 31:04     3:4 Мэттьюс (Райлли, Маччелли) – 39:57 (pp)     4:4 Маччелли (Нис, Таварес) – 46:30     4:5 Шайфли (Моррисси, Нюквист) – 48:50 (pp)     5:5 Стечер (Макманн, Мэттьюс) – 53:13     6:5 Мэттьюс – 55:38    

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал, заработав итоговый показатель полезности «-1».

В составе «Мэйпл Лифс» хет-трик оформил капитан команды Остон Мэттьюс, по одному голу забили Оливер Экман-Ларссон, Матиас Маччелли и Трой Стечер. Дубль в активе форварда гостей Марка Шайфли, также за «Виннипег» забивали Габриэль Виларди, Дилан Демело и Алекс Иафалло.

По ходу встречи «Торонто» уступал со счётом 1:4, заменив после четвёртого пропущенного гола вратаря, и со счётом 4:5.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

