Хет-трик Мэттьюса принёс «Торонто» волевую победу над «Виннипегом» в матче с 11 голами

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал, заработав итоговый показатель полезности «-1».

В составе «Мэйпл Лифс» хет-трик оформил капитан команды Остон Мэттьюс, по одному голу забили Оливер Экман-Ларссон, Матиас Маччелли и Трой Стечер. Дубль в активе форварда гостей Марка Шайфли, также за «Виннипег» забивали Габриэль Виларди, Дилан Демело и Алекс Иафалло.

По ходу встречи «Торонто» уступал со счётом 1:4, заменив после четвёртого пропущенного гола вратаря, и со счётом 4:5.

