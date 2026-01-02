Дубль и передача Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Детройт»

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграл из-за травмы. Его одноклубник — 38-летний капитан команды Сидни Кросби — набрал три очка, оформив дубль и результативный пас на победный гол в овертайме. Также за хозяев забивали Блейк Лизотт и защитник Крис Летанг в овертайме.

Авторами голов «Детройта» стали Джеймс ван Римсдайк, Эндрю Копп и Алекс Дебринкэт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.