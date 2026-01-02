Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Детройт Ред Уингз, результат матча 2 января 2026, счет 4:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль и передача Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Детройт»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp)     2:0 Кросби – 05:46     2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp)     2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01     3:2 Лизотт (Карлссон, Уозерспун) – 55:51     3:3 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 57:02 (pp)     4:3 Летанг (Кросби, Раст) – 60:58    

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграл из-за травмы. Его одноклубник — 38-летний капитан команды Сидни Кросби — набрал три очка, оформив дубль и результативный пас на победный гол в овертайме. Также за хозяев забивали Блейк Лизотт и защитник Крис Летанг в овертайме.

Авторами голов «Детройта» стали Джеймс ван Римсдайк, Эндрю Копп и Алекс Дебринкэт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Крис Летанг достиг отметки 1200 матчей за «Питтсбург». Больше только у Кросби и Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android