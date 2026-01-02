Скидки
Стали известны имена трёх игроков олимпийской сборной США — источник

Журналистка ESPN Эмили Каплан назвала в социальной сети X имена трёх хоккеистов, которые попадут в заявку национальной команды США для участия в олимпийском хоккейном турнире на ОИ-2026 в Италии. По данным источника, в олимпийскую сборную США войдут нападающий «Юты Мамонт» Клейтон Келлер, центрфорвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон и защитник «Флориды Пантерз» Сет Джонс.

В феврале 2025 года все эти игроки в составе сборной США приняли участие в Турнире четырёх наций, где сыграли также составленные из игроков НХЛ национальные команды Канады, Швеции и Финляндии.

Хоккейный олимпийский турнир пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 5 по 22 февраля 2026 года.

Видео: Олимпиада-2026: главное

