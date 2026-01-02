Дубль Михеева и гол Левшунова принесли «Чикаго» победу над «Далласом»

В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился двумя заброшенными шайбами, его одноклубник белорусский защитник Артём Левшунов — одной. Защитник «Старз» Илья Любушкин очков не набрал.

Также в составе «Блэкхоукс» отличился Теуво Терявяйнен, голы «Далласа» на счету Микко Рантанена, Джейсона Робертсона и Мэтта Дюшейна.