Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Даллас Старз, результат матча 2 января 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Михеева и гол Левшунова принесли «Чикаго» победу над «Далласом»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Левшунов (Бураковски, Донато) – 11:48 (pp)     1:1 Рантанен (Стил) – 14:42     2:1 Терявяйнен (Бураковски, Бертуцци) – 20:13 (pp)     3:1 Михеев (Грызлик) – 29:14     4:1 Михеев (Донато, Мёрфи) – 43:58     4:2 Робертсон (Рантанен, Дюшейн) – 56:03     4:3 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 59:42    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился двумя заброшенными шайбами, его одноклубник белорусский защитник Артём Левшунов — одной. Защитник «Старз» Илья Любушкин очков не набрал.

Также в составе «Блэкхоукс» отличился Теуво Терявяйнен, голы «Далласа» на счету Микко Рантанена, Джейсона Робертсона и Мэтта Дюшейна.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android