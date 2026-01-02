Никита Кучеров продлил действующую серию с 2+ очками за матч НХЛ до пяти игр

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти игр. В ночь с 1 на 2 января мск форвард набрал три очка в выездной встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:3), отметившись заброшенной шайбой и ассистентским дублем.
Всего на отрезке из пяти последних матчей в активе Никиты 11 (6+5) очков.
В последний раз Кучеров набирал менее двух очков за матч в ночь с 20 на 21 декабря в домашней игре с «Каролиной Харрикейнз» (6:4), где отметился одним результативным пасом. После этого российский нападающий отдал два ассиста в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (4:1), оформил дубль в выездной игре с «Флоридой Пантерз» (4:2), вновь отметился дублем в домашней игре с «Монреаль Канадиенс» (5:4) и оформил гол+пас в выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:3).
Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
