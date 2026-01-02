Скидки
Хоккей Новости

Никита Кучеров продлил действующую серию с 2+ очками за матч НХЛ до пяти игр

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти игр. В ночь с 1 на 2 января мск форвард набрал три очка в выездной встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:3), отметившись заброшенной шайбой и ассистентским дублем.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp)     1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43     2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp)     2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07     3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:37 (pp)     3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41     3:4 Гонсалвес (Гюнцель, Чирелли) – 58:19     3:5 Кучеров (Рэддиш) – 59:15    

Всего на отрезке из пяти последних матчей в активе Никиты 11 (6+5) очков.

В последний раз Кучеров набирал менее двух очков за матч в ночь с 20 на 21 декабря в домашней игре с «Каролиной Харрикейнз» (6:4), где отметился одним результативным пасом. После этого российский нападающий отдал два ассиста в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (4:1), оформил дубль в выездной игре с «Флоридой Пантерз» (4:2), вновь отметился дублем в домашней игре с «Монреаль Канадиенс» (5:4) и оформил гол+пас в выездной встрече с «Анахайм Дакс» (4:3).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Комментарии
