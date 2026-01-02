Скидки
Сидни Кросби улучшил свой рекорд НХЛ по очкам в овертаймах

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил две шайбы и сделал результативную передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 49-е очко в овертаймах НХЛ и улучшил свой рекорд по данному показателю. Ближайшим преследователем Кросби является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 46 очков в дополнительное время. Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (45) делит третье место с Леоном Драйзатлем из «Эдомонтона».

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кросби (Манта, Карлссон) – 04:08 (pp)     2:0 Кросби – 05:46     2:1 ван Римсдайк (Каспер, Эдвинссон) – 17:46 (pp)     2:2 Копп (Шьяро, Кейн) – 21:01     3:2 Лизотт (Карлссон, Уозерспун) – 55:51     3:3 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 57:02 (pp)     4:3 Летанг (Кросби, Раст) – 60:58    
