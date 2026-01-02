Сидни Кросби улучшил свой рекорд НХЛ по очкам в овертаймах

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил две шайбы и сделал результативную передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 49-е очко в овертаймах НХЛ и улучшил свой рекорд по данному показателю. Ближайшим преследователем Кросби является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 46 очков в дополнительное время. Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (45) делит третье место с Леоном Драйзатлем из «Эдомонтона».

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.