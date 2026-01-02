Сидни Кросби улучшил свой рекорд НХЛ по очкам в овертаймах

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил две шайбы и сделал результативную передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 49-е очко в овертаймах НХЛ и улучшил свой рекорд по данному показателю. Ближайшим преследователем Кросби является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 46 очков в дополнительное время. Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (45) делит третье место с Леоном Драйзатлем из «Эдомонтона».
В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
- 2 января 2026
-
08:09
-
07:49
-
07:04
-
06:57
-
06:05
-
05:55
-
05:43
-
05:42
-
04:54
-
04:40
-
04:37
-
04:20
-
04:15
-
03:48
-
03:37
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:46
-
02:39
-
02:11
-
01:57
-
01:54
-
01:40
-
01:18
-
00:13
- 1 января 2026
-
23:42
-
22:44
-
22:16
-
21:57
-
21:19
-
20:51
-
20:51
-
20:24
-
18:54