Результаты матчей НХЛ на 2 января 2026 года

Вечером 1 января и в ночь на 2 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1, 2 января 2026 года:

«Оттава Сенаторз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Юта Мамонт» — 2:7;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Виннипег Джетс» — 6:5;
«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенс» — 5:7;
«Питтсбург Пингвинз» – «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Даллас Старз» — 4:3;
«Сиэтл Кракен» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 67 очками после 39 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Детройт Ред Уингз», набравший 52 очка после 42 встреч.

