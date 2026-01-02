Кучеров — второй игрок «Тампы» с шестью гостевыми матчами подряд, где набирал 2+ очка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набирает два и более очка в шести гостевых играх «молний» подряд. В истории «Тампы» только Стивену Стэмкосу удавалось подобное. В 2017 году Стэмкос набирал два и более очка в матчах на выезде на протяжении восьми встреч подряд.
На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp) 1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43 2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp) 2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07 3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:37 (pp) 3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41 3:4 Гонсалвес (Гюнцель, Чирелли) – 58:19 3:5 Кучеров (Рэддиш) – 59:15
