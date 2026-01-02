Кучеров — второй игрок «Тампы» с шестью гостевыми матчами подряд, где набирал 2+ очка

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набирает два и более очка в шести гостевых играх «молний» подряд. В истории «Тампы» только Стивену Стэмкосу удавалось подобное. В 2017 году Стэмкос набирал два и более очка в матчах на выезде на протяжении восьми встреч подряд.

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.