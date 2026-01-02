Расписание матчей МЧМ-2026 на 2 января

2 января и в ночь на 3 января в Сент-Поле, США, продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут четыре встречи плей-офф и одна игра за право остаться в элитном дивизионе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 2, 3 января (время московское):

2 января, 20:30. Германия U20 — Дания U20;

2 января, 22:00. Швеция U20 — Латвия U20;

3 января, 00:30. Чехия U20— Швейцария U20;

3 января, 02:00. США U20— Финляндия U20;

3 января, 04:30. Канада U20 — Словакия U20.

Действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная США.