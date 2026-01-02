Кучеров сверкнул в матче «Тампы», «Ливерпуль» и «Сити» потеряли очки. Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Лидсом» и «Сандерлендом» в АПЛ, ушёл из жизни 59-летний экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Лос-Анджелес», у Кузьменко гол+пас.
- «Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ.
- Умер бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев.
- «Манчестер Сити» и «Сандерленд» не забили голов и сыграли вничью в 19-м туре АПЛ.
- Никита Кучеров продлил действующую серию с 2+ очками за матч НХЛ до пяти игр.
- Иван Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре.
- «Вашингтон» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Оттаве», Овечкин не отличился.
- 2 очка Демидова помогли «Монреалю» одолеть «Каролину», у Свечникова и Никишина по гол+пас.
- Дубль Михеева и гол Левшунова принесли «Чикаго» победу над «Далласом».
- Три очка Сергачёва помогли «Юте» разгромить «Айлендерс».
- «Сантос» планирует продлить контракт с Неймаром и вернуть Габриэла Барбозу — Романо.
- «Бруклин» без Егора Дёмина крупно проиграл «Хьюстону», у Дюранта дабл-дабл.
- 45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на Australian Open — 2026 и оформит рекорд AO.
