Кучеров сверкнул в матче «Тампы», «Ливерпуль» и «Сити» потеряли очки. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Лидсом» и «Сандерлендом» в АПЛ, ушёл из жизни 59-летний экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».