Тренер «Чикаго» высказался об игре Михеева, который сделал дубль во встрече с «Далласом»

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл оценил игру российского форварда команды Ильи Михеева, который записал на свой счёт две шайбы во встрече с «Даллас Старз».

«Я был очень рад за него. Он наслаждается опытом отцовства (в конце декабря у Михеева родился ребёнок, из-за чего он пропустил две игры «Чикаго». — Прим. «Чемпионата»), так что это здорово. Илья хороший человек, и наблюдать за его успехами всегда приятно», — приводит слова Блэшилла сайт НХЛ.

В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.