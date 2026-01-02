Тренер «Чикаго» высказался об игре Михеева, который сделал дубль во встрече с «Далласом»
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл оценил игру российского форварда команды Ильи Михеева, который записал на свой счёт две шайбы во встрече с «Даллас Старз».
«Я был очень рад за него. Он наслаждается опытом отцовства (в конце декабря у Михеева родился ребёнок, из-за чего он пропустил две игры «Чикаго». — Прим. «Чемпионата»), так что это здорово. Илья хороший человек, и наблюдать за его успехами всегда приятно», — приводит слова Блэшилла сайт НХЛ.
В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Левшунов (Бураковски, Донато) – 11:48 (pp) 1:1 Рантанен (Стил) – 14:42 2:1 Терявяйнен (Бураковски, Бертуцци) – 20:13 (pp) 3:1 Михеев (Грызлик) – 29:14 4:1 Михеев (Донато, Мёрфи) – 43:58 4:2 Робертсон (Рантанен, Дюшейн) – 56:03 4:3 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 59:42
