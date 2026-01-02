Панарин — о «Зимней классике»: мы покажем хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от матча «Зимней классики». В ночь на 3 января команда встретится с «Флоридой Пантерз» на стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинз», вмещающем 35 000 зрителей.

«В раздевалке ребята говорили, что завтра мы постараемся показать хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон. Мы не ждём какого-то события, чтобы потом хорошо играть, но завтра у нас важная встреча. «Зимняя классика» — особенный день в хоккейном мире, почему бы не использовать его?» — цитирует Панарина сайт НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.