Панарин — о «Зимней классике»: мы покажем хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон

Панарин — о «Зимней классике»: мы покажем хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от матча «Зимней классики». В ночь на 3 января команда встретится с «Флоридой Пантерз» на стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинз», вмещающем 35 000 зрителей.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
«В раздевалке ребята говорили, что завтра мы постараемся показать хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон. Мы не ждём какого-то события, чтобы потом хорошо играть, но завтра у нас важная встреча. «Зимняя классика» — особенный день в хоккейном мире, почему бы не использовать его?» — цитирует Панарина сайт НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

