Депутат Госдумы Свищёв объяснил, почему считает Овечкина спортсменом 2025 года в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, почему считает российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом 2025 года в России.

«Для меня спортсмен года — это, конечно, Овечкин! Я давно слежу за его спортивным творчеством. Сейчас, может быть, у него в данный момент не самый лучший период, много матчей без очков. Но мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и к семье. Я смотрю на его перспективы на ближайшее будущее как человека, который закончил со спортом.

Я вижу, в Москве строится академия Александра Овечкина. Он планирует закончить выступать в «Динамо». Хотя я ему желаю долгих лет спортивной карьеры. Не обязательно надо заканчивать в этом году. Много чего позитивного связано с Александром», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.