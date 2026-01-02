Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Депутат Госдумы Свищёв объяснил, почему считает Овечкина спортсменом 2025 года в России

Депутат Госдумы Свищёв объяснил, почему считает Овечкина спортсменом 2025 года в России
Комментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, почему считает российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом 2025 года в России.

«Для меня спортсмен года — это, конечно, Овечкин! Я давно слежу за его спортивным творчеством. Сейчас, может быть, у него в данный момент не самый лучший период, много матчей без очков. Но мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и к семье. Я смотрю на его перспективы на ближайшее будущее как человека, который закончил со спортом.

Я вижу, в Москве строится академия Александра Овечкина. Он планирует закончить выступать в «Динамо». Хотя я ему желаю долгих лет спортивной карьеры. Не обязательно надо заканчивать в этом году. Много чего позитивного связано с Александром», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Видео
Овечкин принял участие в потасовке после грубого фола Зуба на Протасе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android