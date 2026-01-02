Демидов занял третье место в истории «Монреаля» по очкам среди новичков за первые 40 игр

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» отметился результативной передачей.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Демидов за первые 40 встреч в сезоне набрал 35 очков и по данному показателю занял третье место в истории новичков «Монреаля». Иван делит строчку с Ферном Мажо и Ги Лефлёром. На втором месте — Матс Нэслунд (39), рекорд принадлежит Кьеллу Далину (50).
Кроме того, Демидов занимает третье место в истории «Монреаля» по количеству передач в первых 42 встречах сезона. На счету Ивана 26 ассистов.
В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.
