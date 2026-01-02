Скидки
Демидов занял третье место в истории «Монреаля» по очкам среди новичков за первые 40 игр

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» отметился результативной передачей.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Демидов за первые 40 встреч в сезоне набрал 35 очков и по данному показателю занял третье место в истории новичков «Монреаля». Иван делит строчку с Ферном Мажо и Ги Лефлёром. На втором месте — Матс Нэслунд (39), рекорд принадлежит Кьеллу Далину (50).

Кроме того, Демидов занимает третье место в истории «Монреаля» по количеству передач в первых 42 встречах сезона. На счету Ивана 26 ассистов.

В ночь с 1 на 2 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10     0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06     1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp)     2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19     3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51     4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp)     4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01     4:4 Кофилд (Тексье) – 36:23     4:5 Андерсон – 36:46     4:6 Слафковски (Страбл, Демидов) – 51:20     5:6 Ахо (Элерс, Миллер) – 56:58 (pp)     5:7 Хатсон – 58:00    
