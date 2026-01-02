Голливудский актёр Уилл Феррелл пришёл на игру «Лос-Анджелеса» в форме главного арбитра

Голливудский актёр Уилл Феррелл пришёл на игру «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» в форме главного арбитра.

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

«Я всегда поддерживал арбитров НХЛ. На самом деле, я тренировал двух из них. Это два моих лучших ученика, Брэндон и Фрэнсис. Они отлично судят матчи», — в шутку заявил Феррелл во время интервью.

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3. В следующей игре «короли» примут на своём льду «Миннесоту Уайлд» 4 января.