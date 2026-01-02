Скидки
Голливудский актёр Уилл Феррелл пришёл на игру «Лос-Анджелеса» в форме главного арбитра

Голливудский актёр Уилл Феррелл пришёл на игру «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» в форме главного арбитра.

Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

«Я всегда поддерживал арбитров НХЛ. На самом деле, я тренировал двух из них. Это два моих лучших ученика, Брэндон и Фрэнсис. Они отлично судят матчи», — в шутку заявил Феррелл во время интервью.

В ночь с 1 на 2 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3. В следующей игре «короли» примут на своём льду «Миннесоту Уайлд» 4 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp)     1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43     2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp)     2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07     3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:37 (pp)     3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41     3:4 Гонсалвес (Гюнцель, Чирелли) – 58:19     3:5 Кучеров (Рэддиш) – 59:15    
