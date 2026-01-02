«Такое может произойти только раз в 100 лет». Сергей Гончар — о рекорде Овечкина в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар заявил, что рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ стал главным событием в российском хоккее в 2025 году.

«Рекорд Саши Овечкина — главное событие всего российского спорта в 2025 году. Это рекорд феноменального масштаба. Такое может произойти только раз в 100 лет. Поэтому для меня рекорд Саши — событие номер один. В 2025 году наши хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли, но в этом нет ничего такого удивительного. Наши хоккеисты практически на регулярной основе берут этот трофей. А рекорд Саши — это большая редкость. Овечкин — спортсмен года России», — приводит слова Гончара «Советский спорт».