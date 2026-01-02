Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такое может произойти только раз в 100 лет». Сергей Гончар — о рекорде Овечкина в НХЛ

«Такое может произойти только раз в 100 лет». Сергей Гончар — о рекорде Овечкина в НХЛ
Комментарии

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар заявил, что рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ стал главным событием в российском хоккее в 2025 году.

«Рекорд Саши Овечкина — главное событие всего российского спорта в 2025 году. Это рекорд феноменального масштаба. Такое может произойти только раз в 100 лет. Поэтому для меня рекорд Саши — событие номер один. В 2025 году наши хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли, но в этом нет ничего такого удивительного. Наши хоккеисты практически на регулярной основе берут этот трофей. А рекорд Саши — это большая редкость. Овечкин — спортсмен года России», — приводит слова Гончара «Советский спорт».

Материалы по теме
Легендарная шайба Александра Овечкина — в списке лучших событий 2025 года по версии НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android