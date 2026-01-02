Скидки
Хоккей

Мэттьюс делит с Кросби четвёртое место среди действующих игроков по хет-трикам в НХЛ

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Хет-трик стал для 28-летнего американца первым с февраля 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттьюс оформил свой 14-й хет-трик за карьеру и делит четвёртое место среди действующих игроков с Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». Выше идут Александр Овечкин (33) из «Вашингтон Кэпиталз», Давид Пастрняк (19) из «Бостон Брюинз» и Стивен Стэмкос (15) из «Нэшвилл Предаторз».

В канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 14:09     0:2 Демело (Лаури, Бэррон) – 17:38     1:2 Мэттьюс (Доми, Экман-Ларссон) – 21:34     1:3 Иафалло (Тэйвз, Перфетти) – 22:11     1:4 Шайфли (Виларди, Пионк) – 25:24     2:4 Экман-Ларссон (Лотон) – 31:04     3:4 Мэттьюс (Райлли, Маччелли) – 39:57 (pp)     4:4 Маччелли (Нис, Таварес) – 46:30     4:5 Шайфли (Моррисси, Нюквист) – 48:50 (pp)     5:5 Стечер (Макманн, Мэттьюс) – 53:13     6:5 Мэттьюс – 55:38    
Первый хет-трик Мэттьюса почти за два года! И он уже в шаге от рекорда «Торонто» по голам
