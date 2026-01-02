Мэттьюс делит с Кросби четвёртое место среди действующих игроков по хет-трикам в НХЛ

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Хет-трик стал для 28-летнего американца первым с февраля 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттьюс оформил свой 14-й хет-трик за карьеру и делит четвёртое место среди действующих игроков с Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». Выше идут Александр Овечкин (33) из «Вашингтон Кэпиталз», Давид Пастрняк (19) из «Бостон Брюинз» и Стивен Стэмкос (15) из «Нэшвилл Предаторз».

В канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.