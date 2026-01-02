Скидки
Варсофски: мы пытаемся сделать Аскарова ключевым игроком «Сан-Хосе»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался о развитии российского вратаря «акул» Ярослава Аскарова.

«Мы пытаемся развивать Аскарова и сделать так, чтобы он стал ключевым игроком для нашей организации в будущем. Будут моменты, когда он будет чувствовать себя не лучшим образом, но он может собраться и совершить несколько важных сейвов в начале или в конце игры, как он сделал в матче с «Ванкувером». Аски учится и развивается, как и все [остальные]», — приводит слова Варсофски San Jose Hockey Now.

Ранее Ярослав Аскаров прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Анахайм Дакс».

«Что за *** идиот». Ярослав Аскаров — о своей результативной ошибке в матче с «Анахаймом»
