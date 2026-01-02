Скидки
Защитник «Айлендерс» Шефер высказался о своём рекорде, установленном во встрече с «Ютой»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер прокомментировал свой рекорд НХЛ, который игрок обороны установил в матче с «Ютой Мамонт». Шефер (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли.

«О таких вещах обычно не задумываешься. Я всегда стремлюсь к самосовершенствованию во многих отношениях. Это, безусловно, здорово и большая честь – быть в одном ряду с такими выдающимися личностями», — приводит слова Шефера пресс-служба «Айлендерс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Юту Мамонт». Игра прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился разгромной победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 7
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 20:36     1:1 Ритчи (Шабанов, Уоррен) – 22:35     1:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 30:20     1:3 Шмальц – 36:19     1:4 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 42:52 (pp)     1:5 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:41 (pp)     2:5 Шефер (Друен, Шабанов) – 51:48 (pp)     2:6 Гюнтер (Круз, Дурзи) – 53:54     2:7 Шмальц (Петерка, Келлер) – 56:55    
Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забившим 10 голов
