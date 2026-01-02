Защитник «Айлендерс» Шефер высказался о своём рекорде, установленном во встрече с «Ютой»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер прокомментировал свой рекорд НХЛ, который игрок обороны установил в матче с «Ютой Мамонт». Шефер (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить 10 шайб за карьеру, превзойдя прежний рекорд Фила Хаусли.

«О таких вещах обычно не задумываешься. Я всегда стремлюсь к самосовершенствованию во многих отношениях. Это, безусловно, здорово и большая честь – быть в одном ряду с такими выдающимися личностями», — приводит слова Шефера пресс-служба «Айлендерс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Юту Мамонт». Игра прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончился разгромной победой гостей со счётом 7:2.