КХЛ представила символические сборные звёзд и новичков в декабре 2025 года

Континентальная хоккейная лига представила символические сборные декабря 2025 года.

В команду звёзд вошли вратарь Дмитрий Гамзин (ЦСКА), защитники Даниил Пыленков («Динамо» Москва) – Дамир Шарипзянов («Авангард»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва) – Кирилл Семёнов («Ак Барс») – Рид Буше («Автомобилист»).

В команду новичков вошли вратарь Никита Новосёлов («Автомобилист»), защитники Иван Патрихаев (ЦСКА) – Максим Белоусов («Лада»), нападающие Матвей Поляков (СКА) – Игорь Нечаев («Металлург») – Александр Жаровский («Салават Юлаев»).

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков по итогам декабря 2025 года.

