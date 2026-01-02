«Парни готовы отдать жизнь друг за друга». Тренер команды Словакии — об игре с Канадой

Главный тренер сборной Словакии Петер Фрюгауф высказался о предстоящей встрече с командой Канады в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2026. Встреча состоится в ночь на 3 января и начнётся в 4:30 мск.

«Будет тяжело, но по пути сюда мы стали семьёй. Парни готовы отдать жизнь друг за друга, и это очень важно… Потребуется 100% отдачи и даже больше. Нам придётся выйти далеко за пределы зоны комфорта… Никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Фрюгауфа журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на групповом этапе сборная Канады заняла первое место в группе В. Команда Словакии закончила групповой этап на четвёртом месте в группе А.