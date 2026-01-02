Скидки
Двукратный олимпийский чемпион оценил уровень молодых российских хоккеистов на фоне МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил уровень молодых российских хоккеистов на фоне проходящего в США молодёжного чемпионата мира.

— Этот сезон вы начинали в КХЛ, видели много матчей МХЛ последних лет. У нашей молодёжки, если сравнивать с чемпионатом в Миннесоте, – более низкий уровень?
— Прежде всего скажу очевидное: наша проблема в том, что, в отличие от конкурентов, мы играем между собой и не сталкиваемся с другими сборными и другими стилями. Но тут мы ничего не можем сделать – мировая политика не даёт спорту и в частности хоккею нормальной жизни.

Безусловно, молодёжный чемпионат мира – это другой уровень, так было всегда. В МХЛ есть несколько команд, которые выделяются и играют современно. Но в целом уровню МХЛ есть куда подниматься.

В том числе и в плане тактики. Посмотрите, как играют в Миннесоте лучшие сборные. Очень быстрый и плотный хоккей, много прямых линий, без потери темпа на раскаты и закаты. Много гибридной игры, когда защитники оказываются впереди форвардов. Нашим молодёжным командам надо хотя бы смотреть молодёжный чемпионат мира. Там есть моменты, которым можно поучиться и которые надо брать на вооружение, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

