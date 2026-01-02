Скидки
Капитан «Флориды» Барков начал тренировки на льду после операции

Капитан «Флориды» Барков начал тренировки на льду после операции
Комментарии

Нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков получил разрешение на занятия на льду и уже приступил к тренировкам на базе «пантер». Об этом сообщает The Hockey News.

Напомним, в сентябре форвард перенёс операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от шести до девяти месяцев. В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 22 (6+16) очка в 23 матчах плей-офф.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги «Флорида» провела 39 матчей, в которых набрала 45 очков, и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

