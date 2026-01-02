Крикунов: пора уже Россию возвращать на турниры, возможно, американцы нам помогут в этом

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выразил уверенность, что национальную команду скоро вернут на международные турниры.
«В 2026 году точно задумаются, чтобы вернуть Россию на международную арену, а в 2027 нас всё-таки вернут. На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения. Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле. Пора уже возвращать Россию на турниры.
Посмотрите на рейтинги этих европейских руководителей — от 10 до 20%. Макрон уже на ладан дышит. Их в своих странах не очень любят. Думаю, они досиживают и их больше не будет. Придут более здравомыслящие люди, и всё вернётся на круги своя», — цитирует Крикунова «Советский спорт».