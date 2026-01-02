Джарвис — о невключении в состав Канады на ОИ: иногда приходится есть сэндвич с дерьмом

23-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис прокомментировал невключение в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

«Несколько лет назад я увидел одну цитату: «Иногда приходится есть сэндвич с дерьмом. Ты немного его пожуёшь – вкус отвратительный, но потом двигаешься дальше». Как ни странно, эти слова мне запали.

Понятно, что это цель, к которой я шёл и о которой мечтал, но сейчас уже ничего не изменить. Я дал себе пару дней, чтобы всё переварить, прочувствовать эмоции, а теперь нужно оставить это позади и быть готовым к сезону [НХЛ]», — приводит слова Джарвиса Sportsnet.

Ранее стал известен состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.