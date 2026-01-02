Чемпион мира и трёхкратный обладатель КГ Алексей Емелин вошёл в тренерский штаб «Лады»

Алексей Емелин вошёл в тренерский штаб хоккейного клуба «Лада». Он будет отвечать за работу с защитниками. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Емелин родился в Тольятти и является воспитанником «Лады». В основном составе родной команды дебютировал в 18 лет, провёл 110 матчей за три сезона в Суперлиге и набрал 21 очко. В 2004 году на драфте НХЛ Емелин был выбран «Монреаль Канадиенс» под общим 84-м номером.

В КХЛ Алексей провёл 486 матчей за «Ак Барс», «Авангард», минское «Динамо» и «Спартак», набрал 137 (39+98) очков, показатель полезности – «+33». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и «Авангарда».

С 2011 по 2018 год Емелин выступал в Северной Америке за «Монреаль» и «Нэшвилл». В НХЛ набрал 81 (15+66) очко в 456 матчах регулярки и 5 (1+4) очков в 39 матчах плей-офф.

В 2006 году дебютировал в составе сборной России на этапе Еврохоккейтура. Участвовал в пяти чемпионатах мира, а также в зимней Олимпиаде в Сочи. Чемпион мира 2012 года, серебряный и двукратный бронзовый призёр мирового первенства.