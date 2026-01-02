Кучеров обошёл Малкина и приблизился к Овечкину по играм с 3+ очками среди европейцев

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл 136-ю игру, в которых набирал как минимум три очка, и вышел на пятое место по матчам с 3+ очками в регулярках и плей-офф среди европейцев в НХЛ, обойдя российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. На четвёртом месте находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (149). Рекорд лиги среди европейцев принадлежит Яромиру Ягру — 215 встреч.

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.