Кучеров обошёл Малкина и приблизился к Овечкину по играм с 3+ очками среди европейцев

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл 136-ю игру, в которых набирал как минимум три очка, и вышел на пятое место по матчам с 3+ очками в регулярках и плей-офф среди европейцев в НХЛ, обойдя российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. На четвёртом месте находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (149). Рекорд лиги среди европейцев принадлежит Яромиру Ягру — 215 встреч.
На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.
- 2 января 2026
-
15:48
-
15:30
-
15:09
-
14:45
-
14:26
-
14:09
-
13:51
-
13:31
-
13:12
-
12:52
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:11
-
10:52
-
10:30
-
10:12
-
09:47
-
09:30
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
08:09
-
07:49
-
07:04
-
06:57
-
06:05
-
05:55
-
05:43
-
05:42
-
04:54
-
04:40
-
04:37