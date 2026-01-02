Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров обошёл Малкина и приблизился к Овечкину по играм с 3+ очками среди европейцев

Кучеров обошёл Малкина и приблизился к Овечкину по играм с 3+ очками среди европейцев
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл 136-ю игру, в которых набирал как минимум три очка, и вышел на пятое место по матчам с 3+ очками в регулярках и плей-офф среди европейцев в НХЛ, обойдя российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. На четвёртом месте находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (149). Рекорд лиги среди европейцев принадлежит Яромиру Ягру — 215 встреч.

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 03:34 (pp)     1:1 Мэлотт (Перри) – 04:43     2:1 Кузьменко (Перри, Фиала) – 06:14 (pp)     2:2 Пойнт (Рэддиш, Мозер) – 38:07     3:2 Фиала (Перри, Кузьменко) – 41:37 (pp)     3:3 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 56:41     3:4 Гонсалвес (Гюнцель, Чирелли) – 58:19     3:5 Кучеров (Рэддиш) – 59:15    
Материалы по теме
Кучеров — второй игрок «Тампы» с шестью гостевыми матчами подряд, где набирал 2+ очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android