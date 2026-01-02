Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз выступил с критикой игры китайского клуба

Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз критично оценил игру китайского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Никто не поможет нам выбраться из этого, кроме ребят на площадке и персонала. Мы должны взять себя в руки, нашему выступлению нет оправдания. Мы должны найти способ попасть в топ-8 для участия в плей-офф. У нас осталось 29 игр, чтобы сделать это», — приводит слова Сюсиза «Спорт день за днём».

«Шанхай» проиграл шесть из семи последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Драконы» набрали 39 очков в 39 матчах и занимают девятое место в таблице Западной конференции. Восьмую строчку занимает «Спартак» (45 очков).