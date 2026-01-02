Плющев: Северная Америка остаётся лидером мирового хоккея, там показывают высокий класс

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил уровень игры североамериканских сборных на молодёжном чемпионате мира.

«Я стараюсь смотреть некоторые матчи молодёжного чемпионата мира. Видно, что хоккей там развивается. Есть тенденции, позволяющие понять, куда идёт мировой хоккей, потому что молодёжь всегда показывает это и реализует идеи своих национальных федераций. Безусловно, североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, могу сказать, что класс там достаточно высокий показывают», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимир Плющев назвал самое запоминающееся событие 2025 года.