Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: Северная Америка остаётся лидером мирового хоккея, там показывают высокий класс

Плющев: Северная Америка остаётся лидером мирового хоккея, там показывают высокий класс
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил уровень игры североамериканских сборных на молодёжном чемпионате мира.

«Я стараюсь смотреть некоторые матчи молодёжного чемпионата мира. Видно, что хоккей там развивается. Есть тенденции, позволяющие понять, куда идёт мировой хоккей, потому что молодёжь всегда показывает это и реализует идеи своих национальных федераций. Безусловно, североамериканцы остаются лидерами мирового хоккея, могу сказать, что класс там достаточно высокий показывают», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимир Плющев назвал самое запоминающееся событие 2025 года.

Материалы по теме
«Жест доброй воли». Плющев – о самом запоминающемся событии 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android