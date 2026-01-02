Скидки
Главная Хоккей Новости

Шайфли — о невызове в сборную Канады на ОИ: не знаю, что ещё я мог сделать

Комментарии

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отреагировал на непопадание в состав сборной Канады на Олимпиаду 2026 года.

«Это был тяжёлый день. Новости, которые совсем не хочется получать. Это лишь демонстрирует, сколько талантов в Канаде. Здесь много отличных хоккеистов. Для меня большая честь быть частью страны, конечно, хотел бы, чтобы меня выбрали. У бога есть план, нужно просто ему доверять. Не знаю, что ещё мог бы сделать. Горжусь тем, как играл весь сезон до сих пор. Я показываю лучший хоккей в карьере», – приводит слова Шайфли The Athletic.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 39 матчей, в которых набрал 48 (20+28) очков при показателе полезности «+7».

