Мэттьюс вышел на третье место по количеству хет-триков в истории «Торонто»

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:5), и оформил свой 14-й хет-трик в карьере. Таким образом, форвард сравнялся с Чарли Конахером по количеству хет-триков в истории «Торонто».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 14:09     0:2 Демело (Лаури, Бэррон) – 17:38     1:2 Мэттьюс (Доми, Экман-Ларссон) – 21:34     1:3 Иафалло (Тэйвз, Перфетти) – 22:11     1:4 Шайфли (Виларди, Пионк) – 25:24     2:4 Экман-Ларссон (Лотон) – 31:04     3:4 Мэттьюс (Райлли, Маччелли) – 39:57 (pp)     4:4 Маччелли (Нис, Таварес) – 46:30     4:5 Шайфли (Моррисси, Нюквист) – 48:50 (pp)     5:5 Стечер (Макманн, Мэттьюс) – 53:13     6:5 Мэттьюс – 55:38    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттьюс уступает лишь Дэррилу Ситтлеру, на счету которого 18 хет-триков, и Бейбу Даю (16).

В нынешнем сезоне Остон провёл 34 матча, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».

На данный момент «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками после 40 игр.

