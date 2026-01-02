Мэттьюс вышел на третье место по количеству хет-триков в истории «Торонто»

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:5), и оформил свой 14-й хет-трик в карьере. Таким образом, форвард сравнялся с Чарли Конахером по количеству хет-триков в истории «Торонто».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттьюс уступает лишь Дэррилу Ситтлеру, на счету которого 18 хет-триков, и Бейбу Даю (16).

В нынешнем сезоне Остон провёл 34 матча, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».

На данный момент «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками после 40 игр.