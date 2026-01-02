Мэттьюс вышел на третье место по количеству хет-триков в истории «Торонто»
Поделиться
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:5), и оформил свой 14-й хет-трик в карьере. Таким образом, форвард сравнялся с Чарли Конахером по количеству хет-триков в истории «Торонто».
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 14:09 0:2 Демело (Лаури, Бэррон) – 17:38 1:2 Мэттьюс (Доми, Экман-Ларссон) – 21:34 1:3 Иафалло (Тэйвз, Перфетти) – 22:11 1:4 Шайфли (Виларди, Пионк) – 25:24 2:4 Экман-Ларссон (Лотон) – 31:04 3:4 Мэттьюс (Райлли, Маччелли) – 39:57 (pp) 4:4 Маччелли (Нис, Таварес) – 46:30 4:5 Шайфли (Моррисси, Нюквист) – 48:50 (pp) 5:5 Стечер (Макманн, Мэттьюс) – 53:13 6:5 Мэттьюс – 55:38
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мэттьюс уступает лишь Дэррилу Ситтлеру, на счету которого 18 хет-триков, и Бейбу Даю (16).
В нынешнем сезоне Остон провёл 34 матча, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».
На данный момент «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками после 40 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
17:12
-
16:44
-
16:14
-
15:48
-
15:30
-
15:09
-
14:45
-
14:26
-
14:09
-
13:51
-
13:31
-
13:12
-
12:52
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:11
-
10:52
-
10:30
-
10:12
-
09:47
-
09:30
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
08:09
-
07:49
-
07:04
-
06:57
-
06:05
-
05:55
-
05:43
-
05:42