Стал известен состав сборной США на Олимпиаду 2026 года в Италии

Комментарии

Пресс-служба сборной США в социальной сети Х опубликовала окончательный состав национальной команды, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Тренерский штаб американской сборной во главе с главным тренером Майком Салливаном отобрал следующих хоккеистов для участия в турнире:

вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Джейк Эттингер («Даллас Старз»), Джереми Свейман («Бостон Брюинз»);

защитники: Брок Фэйбер, Куинн Хьюз (оба — «Миннесота Уайлд»), Ноа Хэнифин («Вегас Голден Найтс»), Сет Джонс («Флорида Пантерз»), Чарли Макэвой («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»);

нападающие: Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), Кайл Коннор («Виннипег Джетс»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Клейтон Келлер («Юта Мамонт»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо Эвеланш»), Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»).

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

