Сборная Финляндии представила состав на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо

Сборная Финляндии представила состав на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо
Сборная Финляндии по хоккею на своём официальном сайте опубликовала окончательный состав национальной команды, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Полный состав из 25 хоккеистов выглядит следующим образом:

вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сэйбрз»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас Старз»), Хенри Йокихарью («Бостон Брюинз»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Олли Мяяття («Юта Мамонт»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Нико Миккола («Флорида Пантерз»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»);

нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Гранлунд («Анахайм Дакс»), Эрик Хаула («Нэшвилл Предаторз»), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба — «Даллас Старз»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба — «Сиэтл Кракен»), Оливер Капанен («Монреаль Канадиенс»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба — «Колорадо Эвеланш»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба — «Флорида Пантерз»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхоукс»).

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

