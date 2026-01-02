Иван Демидов стал первым новичком, набравшим 35 очков в текущем сезоне

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (7:5) отметился результативной передачей. Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний нападающий стал первым новичком, набравшим 35 очков в этом сезоне.

Второе место занимает форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, на счету которого 30 очков. На третьей строчке с 26 очками находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

В нынешнем сезоне Иван провёл 40 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+5». Демидов был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.