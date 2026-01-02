Иван Демидов стал первым новичком, набравшим 35 очков в текущем сезоне
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (7:5) отметился результативной передачей. Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний нападающий стал первым новичком, набравшим 35 очков в этом сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10 0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06 1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp) 2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19 3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51 4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp) 4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01 4:4 Кофилд (Тексье) – 36:23 4:5 Андерсон – 36:46 4:6 Слафковски (Страбл, Демидов) – 51:20 5:6 Ахо (Элерс, Миллер) – 56:58 (pp) 5:7 Хатсон – 58:00
Второе место занимает форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, на счету которого 30 очков. На третьей строчке с 26 очками находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
В нынешнем сезоне Иван провёл 40 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+5». Демидов был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.
