Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов стал первым новичком, набравшим 35 очков в текущем сезоне

Иван Демидов стал первым новичком, набравшим 35 очков в текущем сезоне
Комментарии

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (7:5) отметился результативной передачей. Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний нападающий стал первым новичком, набравшим 35 очков в этом сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Тексье, Бле) – 03:10     0:2 Капанен (Демидов, Слафковски) – 04:06     1:2 Элерс (Никишин, Ахо) – 10:47 (pp)     2:2 Ахо (Нюстрём, Свечников) – 12:19     3:2 Свечников (Ахо, Элерс) – 14:51     4:2 Никишин (Свечников) – 20:54 (pp)     4:3 Бле (Хатсон, Галлахер) – 25:01     4:4 Кофилд (Тексье) – 36:23     4:5 Андерсон – 36:46     4:6 Слафковски (Страбл, Демидов) – 51:20     5:6 Ахо (Элерс, Миллер) – 56:58 (pp)     5:7 Хатсон – 58:00    

Второе место занимает форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, на счету которого 30 очков. На третьей строчке с 26 очками находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

В нынешнем сезоне Иван провёл 40 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+5». Демидов был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.

Материалы по теме
Принесёт ли Демидов России первый «Колдер» за пять лет? В конкурентах первый номер драфта
Принесёт ли Демидов России первый «Колдер» за пять лет? В конкурентах первый номер драфта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android