Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков не попал в состав сборной Финляндии на ОИ-2026

Александр Барков не попал в состав сборной Финляндии на ОИ-2026
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков не попал в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры 2026 года. Напомним, форвард получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды» 25 сентября, подвернув ногу после игрового столкновения. Сообщалось, что хоккеист может пропустить весь сезон.

В сезоне-2024/2025 Александр провёл за «пантер» 67 матчей в регулярном чемпионате, набрав 71 (20+51) очко. В плей-офф 22 (6+16) очка 23 матчах. «Флорида» за последние три сезона трижды добиралась до финала Кубка Стэнли и дважды становилась обладателем трофея.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортине д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Материалы по теме
Официально
Сборная Финляндии представила состав на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android