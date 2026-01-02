Александр Барков не попал в состав сборной Финляндии на ОИ-2026

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков не попал в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры 2026 года. Напомним, форвард получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды» 25 сентября, подвернув ногу после игрового столкновения. Сообщалось, что хоккеист может пропустить весь сезон.

В сезоне-2024/2025 Александр провёл за «пантер» 67 матчей в регулярном чемпионате, набрав 71 (20+51) очко. В плей-офф 22 (6+16) очка 23 матчах. «Флорида» за последние три сезона трижды добиралась до финала Кубка Стэнли и дважды становилась обладателем трофея.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортине д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.