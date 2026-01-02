«С начала года я сосредоточен на «Рейнджерс». Фокс — о своём невключении в состав США

27-летний защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Майком Салливаном после своего непопадания в состав олимпийской сборной США, которая выступит на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Напомним, Салливан также возглавляет национальную команду.

— Сохранились ли у вас отношения с Майком Салливаном и Крисом Друри после этого решения?

— Да, как уже говорил, с начала года я сосредоточен на «Рейнджерс». До перерыва у нас ещё много игр. Моё внимание по-прежнему сосредоточено на «Рейнджерс», — приводит слова Фокса журналист Питер Бо в социальной сети Х.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.