Стал известен состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026

Стал известен состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026
Сборная Швеции объявила окончательный состав, который выступит на Олимпийских играх 2026 года.

Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба — «Миннесота Уайлд»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»), Филип Броберг («Сент-Луис Блюз»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мэйпл Лифс»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»).

Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм Дакс»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Понтус Хольмберг («Тампа»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

